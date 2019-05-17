Футбол

«Локомотив» поздравил Денисова с днем рожденияМатч ТВ 05:41

Ростов — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, 15 мая
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бактиер Зайнутдинов
7′
37′
Соломон Кверквелия
44′
Рифат Жемалетдинов
45′+2′
Рифат Жемалетдинов
62′
Федор Смолов
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
62′
70′
Бенедикт Хеведес
Тарас Михалик
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
71′
Данил Глебов
76′
Константин Плиев
79′
84′
Эдер
Дмитрий Тарасов
Константин Плиев
Артем Щадин
86′
90′+1′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила с днем рождения полузащитника Игоря Денисова, которому 17 мая исполнилось 35 лет.
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«Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием

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«Локомотив» поздравил Денисова с днем рождения

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«Локомотив» поздравил Денисова с днем рождения

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«Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием

Sport24.ru05:18

Поздравляем!

ИА Альтаирвчера в 18:00
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