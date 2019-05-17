Футбол
«Локомотив» поздравил Денисова с днем рожденияМатч ТВ 05:41
Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила с днем рождения полузащитника Игоря Денисова, которому 17 мая исполнилось 35 лет.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Экономика
Росстат зафиксировал резкое торможение экономики в начале года
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Обновлено в 11:38
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Google предсказал победителей «Евровидения»
Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В московском парке спасли ребенка, который провалился в люк
В парке 850-летия Москвы спасли ребенка, который провалился в люк.
Обновлено в 11:31
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:58
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
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Политика
СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского
Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Музыка
Лазарев выступил во втором полуфинале Евровидения
Обновлено вчера в 16:27
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей
Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке РФ
Xiaomi представила в России удешевленный Xiaomi Mi 9 SE, а также назвала дату старта продаж и стоимость новинки.
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Происшествия
В Белоруссии ищут убийц офицера ГАИ, скрывшихся на российской «Волге»
В Могилевской области Белоруссии похитили и убили офицера ГАИ. Тело 22-летнего Евгения Потаповича нашли в лесу.
Обновлено в 07:30
Кино
Первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза» уже в сети
Обновлено в 10:41
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Хоккей
Овечкин претендует на звание обладателя лучшей улыбки в НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин номинирован на звание обладателя лучшей улыбки в НХЛ по версии Fan Choice Award.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Ученому Кудрявцеву продлили срок ареста до 20 июля
В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста сотруднику ЦНИИмаш Кудрявцеву до 20 июля.
Обновлено в 12:38
Хоккей
Первым финалистом Кубка Стэнли стал «Бостон»
Обновлено в 05:37
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено в 04:52
Политика
Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ
Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году.
Обновлено в 08:49
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33