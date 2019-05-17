Футбол

«Локомотив» поздравил Денисова с 35-летиемСоветский спорт 05:47

Локомотив на официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Игоря Денисова, которому в пятницу исполняется 35 лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием

Спорт-Экспресс12:36

«Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием

Sport24.ru05:18

Твиттер «Локомотива» поздравил Денисова с 35-летием. Аккаунт «Сочи» присоединился

Sports.ru13:14

«Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием

Советский спорт05:47

«Локомотив» поздравил Денисова с днем рождения

Sportbox.RU05:41

«Локомотив» поздравил Денисова с днем рождения

Матч ТВ05:41

«Локомотив» поздравил Денисова с 35-летием. Сообщалось о конфликте игрока с Семиным

Бомбардир.ру13:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

Обновлено в 00:10
Общество

В рекламе с курьерами Delivery Club увидели безысходность

Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 14:26
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Политика

Путин гарантировал «ритмичное» финансирование научных исследований

Президент РФ Владимир Путин гарантировал, что средства на поддержку научных исследований в рамках мегагрантов будут выделяться "ритмично", власти будут стараться исключить и бюрократическую волокиту.
Обновлено в 13:33
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Визит на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили президенты пяти стран, сообщила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 12:22
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Политика

Транзит российской нефти на Украину приостановлен

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Кино

Подсчитаны потери экономики США из-за последней серии «Игры престолов»

Обновлено в 14:23
Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57

Обновлено в 07:53
Здоровье

В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат

Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество

В России появилось неожиданно много защитников скверов

В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено в 14:09
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC.
Обновлено в 13:27
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Авто

Chevrolet Orlando, Tracker и Cruze получили гарантию на 8 лет

Автомобилестроительная компания General Motors расширила гарантию на модель Orlando, Cruze и компактный кроссовер Tracker нового поколения, который поступит в продажу летом нынешнего года.
Обновлено в 11:00
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Австралийская журналистка раскрыла «химический заговор» против Сирии

Австралийский корреспондент сделала вывод, что заявленная для трехсторонней агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии в прошлом году причина была основана на фейковом фото предполагаемого удара ВВС САР.
Обновлено в 14:18
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Авто

Ford объявил скидку на покупку кроссовера Ford Kuga

Обновлено в 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Денисов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива». Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное