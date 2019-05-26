Футбол
«Локомотив» потерял двух игроков из-за травм в первом тайме матча с «Уфой»РИА Новости 07:50
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
|17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
|29′
Мануэл Фернандеш
|39′
Брайан Идову
|54′
|58′
Ловро Бизяк
Сильвестр Игбоун
|58′
Данил Круговой
Азер Алиев
|62′
Каталин Карп
Оливье Тилль
|77′
Сильвестр Игбоун
Федор Смолов
Станислав Магкеев
|90′+1′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
21
Кварацхелия
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
4
Фернандеш
37
Магкеев
31
Беленов
27
Неделчару
15
Пуцко
5
Йокич
33
Сухов
6
Салатич
19
Пауревич
29
Тилль
77
Алиев
57
Кротов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты московского "Локомотива" Соломон Кверквелия и Дмитрий Тарасов покинули поле из-за повреждений уже в первом тайме матча 30-го тура Российской премьер-лиги с "Уфой". Встреча "Локомотив" - "Уфа" проходит в эти минуты на стадионе в Черкизово.
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