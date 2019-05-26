«Локомотив» потерял двух игроков из-за травм в первом тайме матча с «Уфой»РИА Новости 07:50

Футболисты московского "Локомотива" Соломон Кверквелия и Дмитрий Тарасов покинули поле из-за повреждений уже в первом тайме матча 30-го тура Российской премьер-лиги с "Уфой". Встреча "Локомотив" - "Уфа" проходит в эти минуты на стадионе в Черкизово.

«Локомотив» потерял двух игроков из-за травм в первом тайме матча с «Уфой»

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