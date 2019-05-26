Футбол

«Локомотив» потерял двух игроков из-за травм в первом тайме матча с «Уфой»РИА Новости 07:50

Локомотив — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
29′
Мануэл Фернандеш
39′
Брайан Идову
54′
58′
Ловро Бизяк
Сильвестр Игбоун
58′
Данил Круговой
Азер Алиев
62′
Каталин Карп
Оливье Тилль
77′
Сильвестр Игбоун
Федор Смолов
Станислав Магкеев
90′+1′
2 фото
Футболисты московского "Локомотива" Соломон Кверквелия и Дмитрий Тарасов покинули поле из-за повреждений уже в первом тайме матча 30-го тура Российской премьер-лиги с "Уфой". Встреча "Локомотив" - "Уфа" проходит в эти минуты на стадионе в Черкизово.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» - «Уфа». Тарасов получил травму через 12 минут после выхода на замену

Спорт-Экспресс08:02

«Локомотив» потерял двух игроков из-за травм в первом тайме матча с «Уфой»

РИА Новости07:50

Тарасов заменил травмированного Кверквелию и сам получил повреждение

Чемпионат07:40

Сразу два игрока «Локомотива» получили травмы в матче с «Уфой» – сначала Кверквелия, а затем сменивший его Тарасов

Евро-футбол.ру07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Хоккей

Россия — Чехия 2:2 (Перерыв)

Сборная России открыла счёт в матче с национальной командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 10:10
Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
Происшествия

СМИ: сын экс-сенатора в погоне сбил сотрудника ДПС в Москве

Обновлено в 11:26
Политика

Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела

Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

Обновлено в 08:59
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту

Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил о возможности спасти ДРСМД

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 10:17
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Политика

Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал подписчикам фото подросшего сына

«Вы очень счастливый человек, Дмитрий», «Какой хорошенький карапуз», «Чудесные дети у Вас!» - утверждали пользователи.
Обновлено в 06:30
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Футбол

Футболисты «Торино» обыграли «Лацио»

Футболисты "Торино" обыграли на своем поле римский "Лацио" в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье

Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
Обновлено в 08:59
Футбол

Маурисио Перейра попрощался с «Краснодаром»

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) сказал прощальные слова в адрес клуба.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Катманду прогремели два взрыва

Обновлено в 09:32
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Самбурская назвала ослепшего отца-пьяницу ничтожеством

Обновлено вчера в 18:59
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Общество

В Петербурге устроили марафон невест

В Петербурге прошел парад невест, сообщают организаторы. Марафон прошел в Приморском парке Победы на Крестовском острове.
Обновлено в 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Соломон Кверквелия
Грузинский футболист
Грузинский футболист, защитник московского «Локомотива» и сборной Грузии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное