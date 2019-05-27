Футбол
«Локомотив» покинул Игорь ДенисовНародные новости вчера в 12:04
По словам генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе, "переговоры состоялись с максимальным уважением обеих сторон друг к другу". Он также отметил, что в клубе ценят вклад Денисова в победы "Локомотива". В минувшем сезоне Игорь Денисов принял участие в 17 матчах.
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Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы „Локомотива“. Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков.
— Василий Кикнадзе, российский журналистSoccer.ru вчера в 15:07
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Денисов — после ухода из «Локомотива»: «Благодарю всех, кто был рядом. И особенно Семина»
Sport24.ruвчера в 11:15
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