«Локомотив» покинул Игорь ДенисовНародные новости вчера в 12:04

Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы „Локомотива“. Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков.

По словам генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе, "переговоры состоялись с максимальным уважением обеих сторон друг к другу". Он также отметил, что в клубе ценят вклад Денисова в победы "Локомотива". В минувшем сезоне Игорь Денисов принял участие в 17 матчах.

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