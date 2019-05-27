«Локомотив» покинул Игорь ДенисовНародные новости 12:04

Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы „Локомотива“. Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков.

По словам генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе, "переговоры состоялись с максимальным уважением обеих сторон друг к другу". Он также отметил, что в клубе ценят вклад Денисова в победы "Локомотива". В минувшем сезоне Игорь Денисов принял участие в 17 матчах.

Политика Покровитель Зеленского предрек ему судьбу Порошенко Владимир Зеленский закончит как Петр Порошенко, если не будет принимать своих решений.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Энергетика МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Происшествия Около 70 человек эвакуировали из аэропорта в Южно-Сахалинске из-за звонка об угрозе взрыва Порядка 70 сотрудников и пассажиров аэропорта в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре аэровокзала.

Общество «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".

Гаджеты Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.

Общество Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.

Политика МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.

Политика Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.

Происшествия Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.

Здоровье Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика Медведев отменил роуминг в России Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.

Экономика Россиянам пересчитают пенсии по-новому В соответствии с приказом Минтруда, вступающим в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума.

Экономика Текслер попросил содействия у крупного бизнеса Челябинской области Руководитель Челябинской области выступил перед промышленниками Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл совещание регионального Союза промышленников и предпринимателей, которое проходит в эти минуты на площадке ПАО "ЧТПЗ".

Происшествия Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Общество Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).

Общество Мошенники нашли новый способ кражи денег через соцсети Мошенники придумали схему кражи денег у подростков через социальные сети. В группе риска дети в возрасте от 14 до 17 лет.

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Германии осудили членов «шариатской полиции» Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».

Шоу-бизнес Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.