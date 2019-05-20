Футбол

«Локомотив» покажет финал Кубка России по футболу на своем стадионеРИА Новости 10:49

Урал — Локомотив
22 мая
в 11:30
Кубок России, Финал
Самара, Самара Арена
Московский "Локомотив" сообщил, что покажет финальный матч Кубка России по футболу на своем домашнем стадионе. Финальная встреча "Локомотив" - "Урал" (Екатеринбург) состоится в среду в Самаре.
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