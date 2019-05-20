Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России по футболу на своем стадионеРИА Новости 10:49
Московский "Локомотив" сообщил, что покажет финальный матч Кубка России по футболу на своем домашнем стадионе. Финальная встреча "Локомотив" - "Урал" (Екатеринбург) состоится в среду в Самаре.
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Политика
Кадыров сравнил Зеленского с Лениным
Обновлено в 14:00
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Политика
Парубий повеселился на инаугурации Зеленского
Обновлено в 09:00
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и Конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Политика
Глава правительства Украины назначил экстренную пресс-конференцию
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что проведет в 17:00 в понедельник экстренную пресс-конференцию.
Обновлено в 08:49
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
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Происшествия
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«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Политика
Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБ
Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создания и использования Ираном ядерного оружия.
Обновлено в 03:48
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Хоккей
Сергей Андронов: Кучеров порой отрабатывает назад быстрей защитника
Помогаем друг другу, и слава Богу все складывается.
Обновлено в 11:29
Политика
Еврокомиссия просит Киев возобновить переговоры о транзите газа в ЕС
Проведение июньских трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и РФ по транзиту пока не подтверждено Еврокомисся призвала Киев возобновить трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС.
Обновлено в 12:31
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Крупный автосалон горит в Кемерово
В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Футбол
Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.
Обновлено в 02:48
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Спорт
Авербух рассказал о постановке новой короткой программы для Медведевой
Олимпийский призер по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух поставил новую короткую программу для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:31
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Здоровье
В больницах Севастополя запустили единую электронную карту пациента
Единая электронная карта позволит объединить информацию и составить полное представление о состоянии здоровья пациента, тем самым повысив качество оказания ему медицинской помощи.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Эстония обвинила Россию в нарушении границы
Сообщается, что в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий ВМФ России самолет Ту-154.
Обновлено в 13:13
Политика
Канцлер Австрии решил уволить главу МВД после скандала с «россиянкой»
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Об этом сообщает Krone Zeitung.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину
Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54