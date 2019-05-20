Футбол

«Локомотив» покажет финал Кубка России на своем стадионеСпорт-Экспресс 11:17

Урал — Локомотив
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
34′
Андрей Панюков
39′
Гильерме
46′
53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
64′
Стефан Страндбург
67′
68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
80′
Петрюс Бумаль
90′+3′
"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала". Встреча пройдет в среду, 22 мая, в Самаре. Большой экран будет установлен перед южной трибуной.
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