Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России на своем стадионеСпорт-Экспресс вчера в 11:17
"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала". Встреча пройдет в среду, 22 мая, в Самаре. Большой экран будет установлен перед южной трибуной.
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«Локомотив» — «Урал» 22 мая 2019 года: прогноз на финал Кубка России по футболу 2018/2019
КП - Самаравчера в 07:00
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Футбол
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал лучшим футболистом 29-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 413 очков за свои действия во время выездного матча с «Уралом» (2:2). В этой встрече хавбек отметился одной результативной передачей.
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Обновлено вчера в 23:58
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