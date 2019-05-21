Футбол

«Локомотив» покажет финал Кубка России на своем стадионеСпорт-Экспресс вчера в 11:17

Урал — Локомотив
завтра
в 11:30
Кубок России, Финал
Самара, Самара Арена
"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала". Встреча пройдет в среду, 22 мая, в Самаре. Большой экран будет установлен перед южной трибуной.
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