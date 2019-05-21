Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России на своем стадионеСпорт-Экспресс вчера в 11:17
"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала". Встреча пройдет в среду, 22 мая, в Самаре. Большой экран будет установлен перед южной трибуной.
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«Локомотив» — «Урал» 22 мая 2019 года: прогноз на финал Кубка России по футболу 2018/2019
КП - Самаравчера в 07:00
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Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
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Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
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Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
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Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
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Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
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Армия и оружие
Тушенка или устрицы: чем кормят солдат в российской армии
Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению, герой России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
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Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
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Телеведущего Шепелева заподозрили в растрате имущества Фриске
Семья Жанны Фриске заподозрила ведущего Дмитрия Шепелева в незаконной продаже имущества покойной певицы.
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Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Депутаты отказались от роспуска гордумы Екатеринбурга
Как заявила в ходе заседания думы депутат от КПРФ Римма Скоморохова, дума не смогла принять участие в обсуждении ключевых вопросов в жизни Екатеринбурга, в частности, связанных со строительством в сквере возле Театра драмы.
Обновлено в 03:36
Футбол
Орещук займёт пост спортивного директора «Динамо»
Ранее Орещук уже занимал пост спортивного директора "бело-голубых" с 1 июня по 6 сентября в 2016 году.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Политика
Полторак вызван на ковер к Зеленскому
Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Обновлено в 03:20
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng
Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Экономика
Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»
Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
Обновлено в 03:25
Экономика
Минпромторг готовит распределение субсидий в промышленности
Распределение субсидий оговорено в постановлении правительства от 25 мая 2017 года.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
Обновлено в 00:42
Энергетика
«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ – 2»
Обновлено вчера в 11:14
Здоровье
Названа основная причина болезней сердца у женщин
Обновлено в 01:14
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00