Футбол
«Локомотив» показал раздевалку перед матчем с «Рубином»Спорт-Экспресс 10:44
|18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
|35′
Эдер
Александр Коломейцев
|58′
Алексей Миранчук
|66′
|66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
|70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
|76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
|81′
|82′
Виталий Денисов
|88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
|90′+2′
|90′+2′
Евгений Марков
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
2
Живоглядов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
94
Рыбчинский
7
Крыховяк
59
Миранчук
6
Баринов
11
Миранчук
18
Коломейцев
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
29
Денисов
69
Степанов
10
Коновалов
99
Закиров
21
Кварацхелия
20
Марков
6
Башкиров
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
"Локомотив" показал раздевалку перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Рубина". Игра пройдет в Москве на "РДЖ Арене".
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
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