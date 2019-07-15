"Локомотив" показал раздевалку перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Рубина". Игра пройдет в Москве на "РДЖ Арене".

«Локомотив» показал раздевалку перед матчем с «Рубином»

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