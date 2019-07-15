Футбол

«Локомотив» показал раздевалку перед матчем с «Рубином»Спорт-Экспресс 10:44

Локомотив — Рубин
1 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
35′
Эдер
Александр Коломейцев
58′
Алексей Миранчук
66′
66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
81′
82′
Виталий Денисов
88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
"Локомотив" показал раздевалку перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Рубина". Игра пройдет в Москве на "РДЖ Арене".
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