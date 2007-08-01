Футбол
«Локомотив» показал раздевалку перед игрой за Суперкубок РоссииМатч ТВ 10:09
Московский «Локомотив» опубликовал видео из раздевалки перед матчем за Олимп-Суперкубок России против «Зенита».
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Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Политика
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Обновлено в 06:29
Политика
Медведчук считает, что на Украине необходимо строить Европу
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на Украине необходимо строить Европу.
Обновлено в 07:53
Культура
Скабеева возмущена сериалом Netflix из-за «плохих русских»
Российская телеведущая Ольга Скабеева выступила с критикой нового сезона сериала "Очень странные дела".
Обновлено в 05:31
Авто
Составили рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Приложение для телефонов Samsung ворует данные кредиток
Специалисты обнаружили новую разработку мошенников, способную воровать данные кредиток со смартфонов на операционной системе Android, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных
Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 04:30
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Футбол
Жена Боккетти — об уходе из «Спартака»: «Не знаю, смогу ли вновь переступить порог родного стадиона»
Не знаю, смогу ли я вновь переступить порог родного стадиона, возможно, ради Марио и Грейс, но это будет эмоционально сложно.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт
Обновлено в 10:46
Происшествия
Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленский призвал глав таможен на западе Украины уволиться
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей нескольких таможен на западе страны написать заявления об отставке.
Обновлено в 11:02
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Саша Савельева: «Не понимаю, как можно уставать от роли матери»
Кто-то отметил, что артистка стала еще стройнее, чем до родов, и светится от счастья, другие назвали Савельеву усталой и измотанной.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих
Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Общество
Конюхов вылетел из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями
Российский путешественник Федор Конюхов отправился из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщается на его персональном сайте.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Экономика
Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России
Кто покупал бумаги белорусской сети Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Обновлено вчера в 14:23
Музыка
Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров
В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Отравивший и ограбивший пассажира таксист задержан в Москве
Столичные полицейские задержали таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира.
Обновлено вчера в 18:45