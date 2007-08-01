Футбол

«Локомотив» показал раздевалку перед игрой за Суперкубок РоссииМатч ТВ 10:09

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Московский «Локомотив» опубликовал видео из раздевалки перед матчем за Олимп-Суперкубок России против «Зенита».
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«Локомотив» показал раздевалку перед игрой за Суперкубок России

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Спорт-Экспресс09:55

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Soccer.ru09:51

«Локомотив» показал раздевалку перед игрой за Суперкубок России

Sportbox.RU10:09
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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