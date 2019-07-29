«Локомотив» на канале в ютубе опубликовал видео того, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА. Центральный матч 3-го тура РПЛ состоялся накануне на стадионе «ВЭБ Арена».

«Локомотив» показал, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА

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