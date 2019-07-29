Футбол

«Локомотив» показал, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКАSport24.ru 15:50

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
1 фото
«Локомотив» на канале в ютубе опубликовал видео того, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА. Центральный матч 3-го тура РПЛ состоялся накануне на стадионе «ВЭБ Арена».
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«Локомотив» показал, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА

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«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА

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