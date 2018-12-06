Футбол

«Локомотив» подтвердил травму крестообразной связки у Ротенберга
Soccer.ru
10:34

Локомотив — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Локомотив»
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
16′
20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
46′
Ведран Чорлука
54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
88′
"Локомотив" подтвердил, что защитник команды Борис Ротенберг травмировал переднюю крестообразную связку коленного сустава. Футболист получил повреждение во вчерашнем матче 1/4 финала Кубка России против "Рубина" (1:0). Завтра Ротенбергу будет сделана операция.
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