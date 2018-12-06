Футбол
«Локомотив» подтвердил травму крестообразной связки у Ротенберга
«Локомотив» подтвердил травму крестообразной связки у РотенбергаSoccer.ru10:34
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
|16′
|20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
|45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
|46′
Ведран Чорлука
|54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
|88′
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
5
14
33
|Полузащитник
7
23
|Нападающий
24
84
Рубин
|Вратарь
21
|Защитник
5
12
14
44
80
91
|Полузащитник
18
19
|Нападающий
20
"Локомотив" подтвердил, что защитник команды Борис Ротенберг травмировал переднюю крестообразную связку коленного сустава. Футболист получил повреждение во вчерашнем матче 1/4 финала Кубка России против "Рубина" (1:0). Завтра Ротенбергу будет сделана операция.
Soccer.ru10:34
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