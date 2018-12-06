Футбол

«Локомотив» подтвердил травму крестообразной связки у Ротенберга
Soccer.ru
10:34

Локомотив — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Локомотив»
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
16′
20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
46′
Ведран Чорлука
54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
88′
"Локомотив" подтвердил, что защитник команды Борис Ротенберг травмировал переднюю крестообразную связку коленного сустава. Футболист получил повреждение во вчерашнем матче 1/4 финала Кубка России против "Рубина" (1:0). Завтра Ротенбергу будет сделана операция.
Soccer.ru10:34

Подробнее о событии

Обследование подтвердило разрыв крестообразных связок у футболиста «Локомотива» Ротенберга

RT на русском11:08

У Бориса Ротенберга диагностировано повреждение крестообразной связки

РИА Новости11:06

Борису Ротенбергу диагностировано повреждение связки коленного сустава

Советский спорт10:56

Ротенберг получил повреждение «крестов» и будет прооперирован

Чемпионат10:34

«Локомотив» подтвердил, что Ротенберг получил травму крестообразных связок

Спорт-Экспресс10:35

«Локомотив» подтвердил, что Ротенберг повредил крестообразные связки

Sports.ru10:43

Борис Ротенберг перенесет операцию из-за разрыва крестообразной связки

Sport24.ru10:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:19, Ашберн
Футбол

«Реал» забил шесть голов в матче Кубка Испании по футболу

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома со счетом 6:1 разгромил команду «Мелилья», выступающую в Сугунде B (третьем по силе дивизионе чемпионата страны).
Обновлено в 13:10
Футбол

Феллаини не будет наказан за то, что он схватил Гендузи за волосы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини не будет наказан за свои действия во время матча АПЛ с "Арсеналом" (2:2). Бельгиец во время игры схватил за волосы хавбека "Арсенала" Маттео Гендузи, однако наказания для игрока не последует, поскольку арбитр встречи Андре Марринер зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар.
Обновлено в 12:39
Футбол

Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе

Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 13:11
Футбол

Черчесов назвал Ахметова лучшим молодым футболистом 2018 года в РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании, по итогам которого будет выбран лучший молодой футболист 2018 года в РПЛ.
Обновлено в 12:07
Футбол

Матчи «Монако» и «Марселя» перенесены из-за протестов во Франции

Матчи с участием футбольных клубов "Монако" и "Марселя" отменены и перенесены на более поздний срок из-за массовых протестов во Франции.
Обновлено в 12:41
Футбол

«Вест Хэм» хочет приобрести игрока «МЮ»

Обновлено в 12:47
Футбол

Назван лучший игрок «Зенита» в ноябре

Обновлено в 11:30
Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Обновлено в 08:04
Футбол

Геннадий Орлов: «Сочувствую Кокорину и Мамаеву. Саша нужен „Зениту“»

Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что сочувствует нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 12:59
Футбол

Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»

Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
Обновлено в 10:24
Футбол

Тони Крос рассказал о своей травме

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Крос пропустил матч 14-го тура чемпионат Испании с «Валенсией» (2:0) из-за травмы колена.
Обновлено в 10:50
Футбол

Суботич покинул поле без сознания после травмы головы

Обновлено в 12:34
Футбол

«Верим, что вернемся». «Амкар» поздравил себя с днем рождения

«Амкар» поздравил себя с днем рождения. Сегодня, 6 декабря, исполнилось 24 года со дня основания клуба.
Обновлено в 09:15
Футбол

Глушаков сыграл в футболке с перевернутой эмблемой «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков во втором тайме домашнего матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:1) играл в футболке с неправильной эмблемой красно-белых.
Обновлено в 10:40
Футбол

Новичок «Спартака» выразил уверенность в успехе Кононова в команде

Новичок «Спартака» Максим Глушенков поделился мнением о главном тренере красно-белых Олеге Кононове, а также признался, что после перехода в стан красно-белых он стал внимательнее относиться к своим записям в соцсетях.
Обновлено в 11:04
ещё по теме
Борис Борисович Ротенберг
Российский футболист
Российский и финский футболист, защитник московского «Локомотива». Выступал в сборной Финляндии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное