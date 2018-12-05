Футбол

«Локомотив» подтвердил разрыв крестообразной связки у Ротенберга
Бомбардир.ру
вчера в 10:57

Локомотив — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, 5 декабря
Стадион «Локомотив»
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
16′
20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
46′
Ведран Чорлука
54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
88′
В «Локомотиве» подтвердили, что защитник Борис Ротенберг порвал крестообразную связку колена. 32-летний футболист получил травму в среду в первом матче 1/4 финала Кубка России с "Рубином" (1:0). 31 октября россиянин впервые с 2015 года провел полную игру.
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