Футбол
«Локомотив» подтвердил, что Ротенберг повредил крестообразные связки
«Локомотив» подтвердил, что Ротенберг повредил крестообразные связкиSports.ru10:43
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
|16′
|20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
|45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
|46′
Ведран Чорлука
|54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
|88′
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
5
14
33
|Полузащитник
7
23
|Нападающий
24
84
Рубин
|Вратарь
21
|Защитник
5
12
14
44
80
91
|Полузащитник
18
19
|Нападающий
20
Подтвердился первоначальный прогноз – повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Завтра Ротенбергу предстоит перенести операцию. Сроки реабилитации будут определены позже.
Sports.ru10:43
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