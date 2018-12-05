Футбол

«Локомотив» подтвердил, что Ротенберг повредил крестообразные связки
Sports.ru
10:43

Локомотив — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Локомотив»
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
16′
20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
46′
Ведран Чорлука
54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
88′
Подтвердился первоначальный прогноз – повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Завтра Ротенбергу предстоит перенести операцию. Сроки реабилитации будут определены позже.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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