Футбол
«Локомотив» заключит с Гжегожем Крыховяком контракт на три годаЕженедельник Футбол 08:06
«Железнодорожники» полностью выкупят футболиста у «ПСЖ». Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о предстоящем выкупе полузащитника сборной Польши. Крыховяк будет выступать за клуб еще как минимум три года.
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