Футбол

«Локомотив» заключит с Гжегожем Крыховяком контракт на три годаЕженедельник Футбол 08:06

«Железнодорожники» полностью выкупят футболиста у «ПСЖ». Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о предстоящем выкупе полузащитника сборной Польши. Крыховяк будет выступать за клуб еще как минимум три года.
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Гендиректор «Локомотива» — о Крыховяке: «Речь идет о контракте на три года»

Sportbox.RU05:32

Василий Кикнадзе: «По Крыховяку идет оформление нового контракта. Он будет заключен на три года»

Спорт-Экспресс05:36

Гендиректор «Локомотива» — о Крыховяке: «Речь идет о контракте на три года»

Матч ТВ05:33

«Локомотив» заключит с Крыховяком контракт на три года

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Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три года

Sport24.ru05:21

«Локомотив» оформляет полноценный трансфер Крыховяка

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«Локомотив» ведет работу над полноценным трансфером Крыховяка

РИА Новости03:57
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