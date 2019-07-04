Футбол
«Локомотив» подписал полноценный контракт с КрыховякомВести.Ru вчера в 15:57
Руководство московского "Локомотива" заключило контракт с полузащитником команды Гжегожем Крыховяком. В прошлом сезоне 29-летний футболист выступал за "железнодорожников" на правах аренды.
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Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля
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По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
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Финансы
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Исторический максимум по акциям "Газпрома" по рублевой цене был зафиксирован весной 2008 года — 369,5 руб. Напомним, что 11 июня "Газпром" обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.
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Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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