Футбол
«Локомотив» подписал полноценный контракт с КрыховякомВести.Ru вчера в 15:57
Руководство московского "Локомотива" заключило контракт с полузащитником команды Гжегожем Крыховяком. В прошлом сезоне 29-летний футболист выступал за "железнодорожников" на правах аренды.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено вчера в 00:30
Космос
Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть
По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Иркутской области за сутки подтоплено пять новых населенных пунктов
Обновлено вчера в 21:54
Здоровье
Минздрав назвал причины смертности женщин в России
Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Обновлено вчера в 04:09
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Путин рассказал о планах на 2024 год
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади 800 кв. м
Складское помещение площадью 800 кв. м загорелось в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено 02 июля в 23:56
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено 02 июля в 09:36
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Обвинившая ВСУ в обстрелах Донбасса пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оказалась под прицелом ГПУ
Пресс-секретаря Зеленского вызывали на допрос в связи с ее заявлениями об обстреле Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
В Черное море вошел французский корабль-разведчик
Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Индии кот спас целую семью от кобры
Как уточняется, ролик был снят на юге Индии. На кадрах видеозаписи можно видеть, как в дом вползает небольшая кобра.
Обновлено вчера в 23:08
Авто
Компания Opel показала обновлённую Opel Astra
В обновленной Opel Astra устанавливаются ДВС, доработанные американским концерном, а вот от французов в модели пока ничего нет.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море
Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки, бывшей носителем глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 08:28
Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Путешествия
Названы самые выгодные направления для путешествий на выходные
Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip перечислил топ-20 самых дешевых авиамаршрутов для поездки на выходные.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России
Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Совет Европы потребовал от России еще €55 млн
Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.
Обновлено вчера в 00:19
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09