Руководство московского "Локомотива" заключило контракт с полузащитником команды Гжегожем Крыховяком. В прошлом сезоне 29-летний футболист выступал за "железнодорожников" на правах аренды.

Здоровье В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Происшествия В Минске во время салюта погибла женщина Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.

Здоровье Минздрав назвал причины смертности женщин в России Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади 800 кв. м Складское помещение площадью 800 кв. м загорелось в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Футбол Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Политика Обвинившая ВСУ в обстрелах Донбасса пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оказалась под прицелом ГПУ Пресс-секретаря Зеленского вызывали на допрос в связи с ее заявлениями об обстреле Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса.

Армия и оружие В Черное море вошел французский корабль-разведчик Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.

Происшествия В Индии кот спас целую семью от кобры Как уточняется, ролик был снят на юге Индии. На кадрах видеозаписи можно видеть, как в дом вползает небольшая кобра.

Авто Компания Opel показала обновлённую Opel Astra В обновленной Opel Astra устанавливаются ДВС, доработанные американским концерном, а вот от французов в модели пока ничего нет.

Происшествия Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки, бывшей носителем глубоководной станции проекта 10831.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Экономика Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Путешествия Названы самые выгодные направления для путешествий на выходные Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip перечислил топ-20 самых дешевых авиамаршрутов для поездки на выходные.

Политика Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».