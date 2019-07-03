Футбол

«Локомотив» подписал полноценный контракт с КрыховякомВести.Ru 15:57

Руководство московского "Локомотива" заключило контракт с полузащитником команды Гжегожем Крыховяком. В прошлом сезоне 29-летний футболист выступал за "железнодорожников" на правах аренды.
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Крыховяк подписал контракт с «Локомотивом»

Советский спорт15:43

«Локомотив» выкупил контракт Крыховяка

Sport.ru16:14

Крыховяк подписал трехлетний контракт с «Локомотивом», зарплата - 3 миллиона евро в год

Спорт-Экспресс16:28

«Локомотив» выкупил Крыховяка у «Пари Сен-Жермен»

РИА Новости15:54

«Локомотив» выкупил Крыховяка у «ПСЖ»

Sports.ru15:51

Крыховяк подписал контракт с «Локомотивом»

Чемпионат15:35

«Локомотив» подписал контракт с футболистом Крыховяком

ТАСС15:58
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:12, Вашингтон
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

В Минске во время праздничного салюта, приуроченного ко Дню независимости Белоруссии, погибла женщина.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке

Обновлено 01 июля в 00:23
Общество

Лето в дверь, а мы в Тверь

Летом хочется перемен даже жителям столицы, которые избалованы почти круглогодичными фестивалями и многочисленными праздниками.
Обновлено в 13:25
Экономика

Foreign Affairs (США): будущие лидеры мировой экономики (Foreign Affairs)

За прошедшие два с половиной года Соединенные Штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства и ввели пошлины на сталь, алюминий и широкий ассортимент других китайских товаров.
Обновлено в 18:23
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Политика

Минобороны опубликовало имена всех погибших в Баренцевом море

Обновлено в 13:39
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Обновлено в 08:16
Общество

Пресс-служба красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

По словам пресс-секретаря Александра Усса, появившееся в соцсетях видео не отражает реального разговора главы региона с жителями города Пресс-секретарь главы Красноярского края Александра Усса прокомментировала инцидент в ходе его встречи с жителями пострадавшего от паводка города Канска.
Обновлено вчера в 06:53
Энергетика

«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа

Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.
Обновлено в 11:31
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Здоровье

Работникам АЛРОСА создадут стимулы для дополнительных занятий спортом

Для работников АК АЛРОСА будут созданы дополнительные стимулы для занятий физкультурой и спортом.
Обновлено в 04:22
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Футбол

РФС подписал соглашения с «Газпромбанком» и РЖД

"Газпромбанк" и РЖД стали официальными партнерами Российского футбольного союза (РФС), сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Экономика

Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Политика

ПАСЕ напомнила Киеву о необходимости приглашать наблюдателей на выборы

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина находится под наблюдением ПАСЕ и обязана приглашать членов организации для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами.
Обновлено в 09:20
Наука

Иммунные клетки помешали размножиться нейронам стареющих мышей

В новой работе Висс-Кори в составе большой группы стэнфордских ученых заглянул внутрь мозга стареющих мышей.
Обновлено в 14:00
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Происшествия

В Сирии при взрыве заминированного мотоцикла погибли несколько человек

На юге Сирии в результате теракта погибли несколько человек, передает государственное агентство SANA.
Обновлено в 15:34
Политика

Шемякин показал Путину его в молодости

Обновлено в 13:57
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Кино

По «Гарри Поттеру» снимут сериал

По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт правительства Иркутской области.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
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В Петербурге задержали подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 08:12
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Польский футболист, опорный полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши.
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