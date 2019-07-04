Футбол
«Локомотив» подписал полноценный контракт с КрыховякомВести.Ru вчера в 15:57
Руководство московского "Локомотива" заключило контракт с полузащитником команды Гжегожем Крыховяком. В прошлом сезоне 29-летний футболист выступал за "железнодорожников" на правах аренды.
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Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Матч 1/2 финала, прошедший в Порту-Алегри, завершился победой перуанцев со счетом 3:0. Голы забили Эдисон Флорес (21-я минута), Йосимар Йотун (38) и Хосе Паоло Герреро (91).
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Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
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В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
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Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
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Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
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Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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