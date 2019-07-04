Футбол

«Локомотив» подписал полноценный контракт с КрыховякомВести.Ru вчера в 15:57

Руководство московского "Локомотива" заключило контракт с полузащитником команды Гжегожем Крыховяком. В прошлом сезоне 29-летний футболист выступал за "железнодорожников" на правах аренды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стала известна сумма трансфера Крыховяка в «Локомотив»

Sport24.ruвчера в 21:21

«СЭ»: Крыховяк подписал с «Локо» 3-летний контракт на 9 млн евро

Sports.ruвчера в 23:33

Трансфер Крыховяка обошёлся «Локомотиву» в € 12 млн

Чемпионатвчера в 21:03

Во Франции сообщили сумму трансфера Крыховяка в «Локомотив»

Матч ТВвчера в 20:34

Крыховяк подписал контракт с «Локомотивом»

Советский спортвчера в 15:43

Источник: «Локомотив» выкупил Крыховяка у «ПСЖ» за 12 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 19:48

«Локомотив» выкупил контракт Крыховяка

Sport.ruвчера в 16:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Футбол

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Матч 1/2 финала, прошедший в Порту-Алегри, завершился победой перуанцев со счетом 3:0. Голы забили Эдисон Флорес (21-я минута), Йосимар Йотун (38) и Хосе Паоло Герреро (91).
Обновлено в 00:17
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Общество

Команду главы Оренбурга Дмитрия Кулагина оставил еще один чиновник

С 22 января 2019 года назначен на должность заместителя Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству.
Обновлено вчера в 13:19
Финансы

Индекс МосБиржи вновь обновил максимум

Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
Обновлено вчера в 04:39
Общество

В Москве более 850 пар заключили браки на новых площадках с начала мая

Обновлено в 00:52
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Обновлено вчера в 12:32
Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено 02 июля в 08:01
Общество

Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий

Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.
Обновлено в 00:26
Политика

Путин назвал условие диалога с Киевом

По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
Обновлено вчера в 14:26
Общество

Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 20:44
Наука

Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено вчера в 14:00
Единоборства

Штырков 28 июля проведет бой в Японии

Обновлено вчера в 23:58
Политика

Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В МЧС назвали количество пострадавших при паводке в Иркутской области

Обновлено в 00:09
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Обновлено вчера в 06:39
Происшествия

В Италии при извержении вулкана погиб турист

Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено вчера в 17:51
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Ценой собственной жизни: Шойгу рассказал о подвиге погибших моряков

Прибывший в Североморск (Мурманская область) министр обороны России Сергей Шойгу поведал о подвиге моряков, служивших на сгоревшем глубоководном аппарате ВМФ.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым

Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса

Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Экономика

Банки начали подключать россиянам платные услуги без их согласия

По словам россиян, финансовая организация рассылает смс-сообщения с предложением подключить услугу "защита платежа".
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное