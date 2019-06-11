«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» ЖивоглядоваRT на русском 09:25

Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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