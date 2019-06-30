«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса АкуньюЕженедельник Футбол 06:09

Сообщается, что в приобретении аргентинца заинтересован не только «Зенит». Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».

«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса Акунью

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