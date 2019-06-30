Футбол

«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса АкуньюЕженедельник Футбол 06:09

Сообщается, что в приобретении аргентинца заинтересован не только «Зенит». Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».
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«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Акунью. «Спортинг» продаст его за 20 млн евро

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«Зенит» борется с «Локомотивом» за Акунью

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Record: «Зенит» и «Локомотив» поборются за Акунью

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«Локомотив» поспорит с «Зенитом» за аргентинца Акунью

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«Локомотив» поспорит с «Зенитом» за защитника «Спортинга» Акунью

Sport24.ru06:14
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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