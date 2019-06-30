Футбол
«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса АкуньюЕженедельник Футбол 06:09
Сообщается, что в приобретении аргентинца заинтересован не только «Зенит». Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:40, Вашингтон
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