Футбол
«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса АкуньюЕженедельник Футбол 06:09
Сообщается, что в приобретении аргентинца заинтересован не только «Зенит». Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
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Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
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Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Смертельное ДТП с россиянами произошло в Грузии
В Грузии на территории Сагареджойского муниципалитета произошло смертельное ДТП с россиянами.
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Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество
В Петербурге первый день июля пройдёт с грозой
В понедельник, 1 июля, в Петербурге ожидается гроза. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Обновлено в 06:34
Происшествия
На Эльбрусе заблудились десять альпинистов
Десять альпинистов, среди которых, по предварительным данным, шестеро граждан Ирландии, заблудились на Эльбрусе, им на помощь вышли спасатели, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 09:19
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Путин прилетел в Иркутскую область
Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море
Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Мать убитого сына встала на сторону убийцы
В Петербурге осудили мужчину, убившего своего пасынка.
Обновлено 27 июня в 09:54
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Московский "Локомотив" расстался с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Клуб решил не продлевать контракт с игроком.
Обновлено в 10:00
Политика
Дальнобойщиков хотят лишать прав и машин за перевес
Министерство транспорта России собирается лишать водителей грузовиков прав за перевес с последующей конфискацией транспортного средства.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа»
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителей которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Обновлено в 08:26
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
Обновлено в 06:45
Общество
В МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения
Самая сложная ситуация в связи с наводнением в Иркутской области остаётся в Тулуне: там отключено электричество, не работает водопровод и перекрыта федеральная трасса.
Обновлено в 07:58
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
Происшествия
Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц
Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
Обновлено в 08:20
Технологии
Крупнейший поставщик камер полиции в США отказался от функции распознавания лиц
ACLU одобрил решение Axon отложить внедрение технологии распознавания лиц в официальном заявлении, содержащем отсылки к закону о требованиях к нательным камерам, который запрещает использование функции распознавания лиц и других биометрических систем наблюдения в нательных камерах правоохранительных органов.
Обновлено в 04:55