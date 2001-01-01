Футбол

«Локомотив» поблагодарил Денисова за годы в клубеЧемпионат 09:43

2 фото
«Локомотив» поблагодарил бывшего полузащитника команды Игоря Денисова за годы выступлений в клубе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» поблагодарил Денисова за годы в клубе

Чемпионат09:43

«Лидер на поле и в раздевалке». «Локомотив» поблагодарил Денисова за карьеру в клубе

Матч ТВ08:21

«Локомотив» поблагодарил Денисова

Спорт-Экспресс08:10

«Лидер на поле и в раздевалке». «Локомотив» поблагодарил Денисова за карьеру в клубе

Sportbox.RU08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Игры

Издатель A Plague Tale, Vampyr и Farming Simulator 19 отчитался о рекордном годе

Французский издатель Focus Home представил подробный отчёт по итогам прошедшего финансового года (1 апреля 2018-го — 31 марта 2019-го), ставшего для компании рекордным.
Обновлено в 15:53
Культура

Умер художник Гильермо Мордилло

Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Политика

Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска

Обновлено в 18:23
Политика

Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области

Обновлено в 10:53
Футбол

Гвардиола: «Суперлига убьёт внутренние чемпионаты»

Обновлено в 13:13
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Общество

Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»

Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.
Обновлено в 14:58
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Наука

Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых

Ученые из ряда университетов Великобритании сделали на территории Арктики интересное открытие.
Обновлено 27 июня в 23:29
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию

Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом со смартфонами

Обновлено в 06:14
Политика

Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»

"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Обновлено в 15:27
Политика

Встреча с Кимом: Трамп провел в КНДР всего несколько секунд

Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом.
Обновлено в 11:40
Общество

Гостиницы РФ, где более 50 номеров, должны с 1 июля иметь категорию «звездности»

Обязательная "звездность" вводится на российском гостиничном рынке поэтапно: с 1 июля 2019 года для гостиниц с фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года для гостиниц с фондом более 15 номеров, а с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.
Обновлено в 17:26
Общество

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Космос

Астрономы открыли самую маленькую экзопланету телескопа TESS

Обновлено вчера в 08:37
Спорт

Церемония закрытия Европейских игр стартовала в Минске

На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске стартовала церемония закрытия II Европейских игр.
Обновлено в 15:14
Экономика

«Звезда» построит суда из металлолома

«Металлургическое производство должно быть построено на Дальнем Востоке для обеспечения стратегической безопасности верфи, поэтому «Роснефтегаз» и не отказался от идеи строить свой металлургический завод», – отмечает еще один собеседник, близкий к компании.
Обновлено в 16:51
Автоспорт

Макс Ферстаппен протолкался вперед

Для полного счастья оставалось обогнать только Леклера, летевшего к первой в своей карьере победе. Только Ферстаппен летел еще быстрее.
Обновлено в 18:01
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Денисов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Четырёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное