Футбол
«Локомотив» поблагодарил Денисова за годы в клубеЧемпионат 09:43
«Локомотив» поблагодарил бывшего полузащитника команды Игоря Денисова за годы выступлений в клубе.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Игры
Издатель A Plague Tale, Vampyr и Farming Simulator 19 отчитался о рекордном годе
Французский издатель Focus Home представил подробный отчёт по итогам прошедшего финансового года (1 апреля 2018-го — 31 марта 2019-го), ставшего для компании рекордным.
Обновлено в 15:53
Культура
Умер художник Гильермо Мордилло
Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска
Обновлено в 18:23
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Футбол
Гвардиола: «Суперлига убьёт внутренние чемпионаты»
Обновлено в 13:13
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Общество
Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»
Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.
Обновлено в 14:58
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Наука
Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых
Ученые из ряда университетов Великобритании сделали на территории Арктики интересное открытие.
Обновлено 27 июня в 23:29
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию
Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Гаджеты
Эксперты рассказали об опасности сна рядом со смартфонами
Обновлено в 06:14
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Политика
Встреча с Кимом: Трамп провел в КНДР всего несколько секунд
Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом.
Обновлено в 11:40
Общество
Гостиницы РФ, где более 50 номеров, должны с 1 июля иметь категорию «звездности»
Обязательная "звездность" вводится на российском гостиничном рынке поэтапно: с 1 июля 2019 года для гостиниц с фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года для гостиниц с фондом более 15 номеров, а с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.
Обновлено в 17:26
Общество
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Космос
Астрономы открыли самую маленькую экзопланету телескопа TESS
Обновлено вчера в 08:37
Спорт
Церемония закрытия Европейских игр стартовала в Минске
На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске стартовала церемония закрытия II Европейских игр.
Обновлено в 15:14
Экономика
«Звезда» построит суда из металлолома
«Металлургическое производство должно быть построено на Дальнем Востоке для обеспечения стратегической безопасности верфи, поэтому «Роснефтегаз» и не отказался от идеи строить свой металлургический завод», – отмечает еще один собеседник, близкий к компании.
Обновлено в 16:51
Автоспорт
Макс Ферстаппен протолкался вперед
Для полного счастья оставалось обогнать только Леклера, летевшего к первой в своей карьере победе. Только Ферстаппен летел еще быстрее.
Обновлено в 18:01
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14