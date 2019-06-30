Футбол
«Локомотив» поблагодарил Денисова за годы в клубеSport24.ru 09:30
«Локомотив» поблагодарил бывшего полузащитника команды Игоря Денисова за выступления в клубе. 27 мая «Локомотив» объявил о расставании с Денисовым. Позднее 35-летний полузащитник объявил о завершении карьеры.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
Футбол
Глушаков провел первую тренировку с «Ахматом»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков провел первую тренировку с новой командой.
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В России начали изготавливать комплексы С-500, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Ростеха Сергей Чемезов.
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«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
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В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
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Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
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Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
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Потенциальная замена Android. Google запустила сайт для разработчиков Fuchsia
Как сообщил ресурс AndroidPolice, компания Google запустила сайт для разработчиков Fuchsia.dev.
Обновлено в 04:06
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
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Футбол
Ндомбеле переходит в «Тоттенхэм» за 63 млн евро
Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино был впечатлен выступлениями Ндомбеле в минувшем сезоне, в котором полузащитник помог «Лиону» занять третье место в Лиге 1. Переход к финалистам Лиги чемпионов продолжит карьерный рост молодого футболиста, который всего два года назад играл в Лиге 2 за «Амьен».
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Политика
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
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Футбол
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, зачем приехал в сША играть в МЛС.
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Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
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Политика
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Беседа между Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипалей проходила жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Происшествия
В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном
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Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
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