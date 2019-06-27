Футбол
«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матчеРИА Новости 12:05
Московский "Локомотив" обыграл чешский "Злин" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ обругали на всех европейских языках
Лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Полиция задержала обливших навозом сборщиков подписей за Соболь
Полиция задержала троих мужчин, обливших в Москве навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участвующую в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 12:23
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу возле мечети на западе Франции
В городе Брест на западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети, сообщает BFM TV.
Обновлено в 14:11
Политика
Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков
Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть на Украину арестованных украинских моряков, передает УНИАН.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод
Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике.
Обновлено в 14:27
Общество
«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд
Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.
Обновлено в 14:04
Наука
В Крыму в пещере нашли останки гигантской птицы весом в полтонны
Основываясь на измерении обнаруженной кости, ученые пришли к выводу, что вес животного мог достигать 450 килограммов — это в два раза больше веса самого крупного вымершего моа из Новой Зеландии, в три раза тяжелее самой крупной из ныне существующих птиц (страуса).
Обновлено в 07:38
Музыка
Умер лидер рок-группы «Високосный год»
Умер лидер и основатель подмосковной рок-группы «Високосный год» Илья Калинников.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова
Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:24
Авто
Тюнеры из ABT представили доработанную Audi SQ2
Тюнинг-компания ABT представила своё видение немецкого компактного кроссовера Audi Q2 с шильдиком S. Специалисты ABT «накрутили» мощность двигателя Audi SQ2 с заводских 300 лошадиных сил до 350, при этом максимальный крутящий момент увеличился с 400 до 440 Нм.
Обновлено в 06:13
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелся склад
Складские помещения горят на Ярославском шоссе в Москве на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 14:28
Политика
ГД в первом чтении приняла проект о сокращенном рабочем дне для женщин
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о сокращенном рабочем дне для женщин, проживающих на селе.
Обновлено в 07:59
Политика
Около 15% мэров подвергаются уголовным преследованиям
Эксперты комитета гражданских инициатив пришли к выводу, что причиной большого количества уголовных дел против бывших мэров является системная борьба с коррупцией и внутриэлитные конфликты.
Обновлено в 06:18
Политика
В Белом доме назвали время встречи Путина и Трампа в Осаке
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн
Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Лена Катина написала заявление в полицию из-за угроз
Обновлено в 13:00
Политика
Евросоюз проведет военные игры для подготовки к кибератакам РФ
В Евросоюзе планируют провести военные игры для подготовки к возможным "российским кибератакам".
Обновлено в 14:15
Кино
Алибасов снимется в фильме Барецкого «Брат-3»
Обновлено в 13:38
Происшествия
В США семь человек пострадали в результате стрельбы
Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 13:15
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44