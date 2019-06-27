Футбол

«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матчеРИА Новости 12:05

Московский "Локомотив" обыграл чешский "Злин" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
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«Локомотив» одержал волевую победу над «Злином»

Советский спорт12:29

«Локомотив» обыграл «Злин» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс11:55

«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матче

РИА Новости12:05

«Локомотив» обыграл «Фастов» в товарищеском матче

Матч ТВ11:56

«Локомотив» одержал волевую победу над «Фаставом» в товарищеском матче

Чемпионат11:54

«Локомотив» одержал волевую победу над «Фаставом»

ProstoProSport12:06

«Локомотив» обыграл «Фастав» в товарищеском матче. Команды забили 6 голов на двоих

Sport24.ru12:02
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии

Обновлено в 01:41
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ обругали на всех европейских языках

Лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Полиция задержала обливших навозом сборщиков подписей за Соболь

Полиция задержала троих мужчин, обливших в Москве навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участвующую в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 12:23
Происшествия

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Обновлено в 13:04
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Футбол

Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу возле мечети на западе Франции

В городе Брест на западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети, сообщает BFM TV.
Обновлено в 14:11
Политика

Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков

Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть на Украину арестованных украинских моряков, передает УНИАН.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод

Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике.
Обновлено в 14:27
Общество

«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд

Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.
Обновлено в 14:04
Наука

В Крыму в пещере нашли останки гигантской птицы весом в полтонны

Основываясь на измерении обнаруженной кости, ученые пришли к выводу, что вес животного мог достигать 450 килограммов — это в два раза больше веса самого крупного вымершего моа из Новой Зеландии, в три раза тяжелее самой крупной из ныне существующих птиц (страуса).
Обновлено в 07:38
Музыка

Умер лидер рок-группы «Високосный год»

Умер лидер и основатель подмосковной рок-группы «Високосный год» Илья Калинников.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова

Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:24
Авто

Тюнеры из ABT представили доработанную Audi SQ2

Тюнинг-компания ABT представила своё видение немецкого компактного кроссовера Audi Q2 с шильдиком S. Специалисты ABT «накрутили» мощность двигателя Audi SQ2 с заводских 300 лошадиных сил до 350, при этом максимальный крутящий момент увеличился с 400 до 440 Нм.
Обновлено в 06:13
Происшествия

На северо-востоке Москвы загорелся склад

Складские помещения горят на Ярославском шоссе в Москве на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 14:28
Политика

ГД в первом чтении приняла проект о сокращенном рабочем дне для женщин

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о сокращенном рабочем дне для женщин, проживающих на селе.
Обновлено в 07:59
Политика

Около 15% мэров подвергаются уголовным преследованиям

Эксперты комитета гражданских инициатив пришли к выводу, что причиной большого количества уголовных дел против бывших мэров является системная борьба с коррупцией и внутриэлитные конфликты.
Обновлено в 06:18
Политика

В Белом доме назвали время встречи Путина и Трампа в Осаке

Обновлено вчера в 21:06
Экономика

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Лена Катина написала заявление в полицию из-за угроз

Обновлено в 13:00
Политика

Евросоюз проведет военные игры для подготовки к кибератакам РФ

В Евросоюзе планируют провести военные игры для подготовки к возможным "российским кибератакам".
Обновлено в 14:15
Кино

Алибасов снимется в фильме Барецкого «Брат-3»

Обновлено в 13:38
Происшествия

В США семь человек пострадали в результате стрельбы

Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 13:15
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено в 08:12
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
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Российский футболист, нападающий клуба «Локомотив». Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет.
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