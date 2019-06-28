Футбол

«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матчеРИА Новости 12:05

Московский "Локомотив" обыграл чешский "Злин" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
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«Локомотив» — «Фастав» — 4:2. Видеообзор товарищеского матча

Sport24.ru17:59

Мурило сыграет с первых минут в матче со «Злином»

Советский спорт09:50

«Локомотив» обыграл «Злин» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс11:55

«Локомотив» обыграл «Фастов» в товарищеском матче

Матч ТВ11:56

«Локомотив» одержал волевую победу над «Фаставом» в товарищеском матче

Чемпионат11:54

«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матче

РИА Новости12:05

Семин включил Мурило в стартовый состав «Локо» на игру с чешским клубом

ProstoProSport09:53
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:43, Вашингтон
Экономика

В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Технологии

В Пентагоне тестируют сканер сердцебиения

Сайт MIT Technology Review сообщает, что в Пентагоне разработали лазер, способный идентифицировать людей на расстоянии по биению сердца.
Обновлено в 12:39
Футбол

Барцальи может войти в тренерский штаб Сарри

Как сообщает Tuttosport, 38-летний итальянец войдет в тренерский штаб Маурицио Сарри, который недавно возглавил туринцев.
Обновлено в 18:23
Экономика

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
Обновлено в 15:54
Политика

Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках на улицах Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили виноват в беспорядках, которые начались в Тбилиси 20 июня.
Обновлено в 13:38
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Транспорт

В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

Обновлено в 17:12
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре столицы

Сёстры Хачатурян были задержаны год назад по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 12:03
Космос

NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна

Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Здоровье

На Ямале приступили к реализации нацпроекта «Здравоохранение»

На Ямале приступили к выполнению задач нацпроекта «Здравоохранение». Его реализация даст скачок роста качества ямальской медицины.
Обновлено в 19:21
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Происшествия

Пассажирский Ан-24 разбился в Бурятии

Обновлено в 02:00
Политика

Путин прибыл в Японию на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

США одобрили выделение $300 млн на военную помощь Украине

Сенат конгресса США 27 июня одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине. Средства выделены в том числе на летальное вооружение.
Обновлено в 16:59
Политика

Климкин ответил на критику Зеленскому

Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 12:46
Футбол

Отец Хамеса рассказал, какой клуб больше всего подходит сыну

Уилсон Родригес, отец полузащитника мадридского «Реала» и национальной команды Колумбии Хамеса Родригеса, рассказал о ситуации вокруг сына, который этим летом может сменить клуб.
Обновлено в 17:57
Политика

Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
Обновлено в 17:33
Космос

К полету на орбиту готовится новый экипаж МКС

Космонавты и астронавты начали сдавать экзамены перед новой экспедицией 60/61 МКС.
Обновлено вчера в 03:16
Армия и оружие

Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе

Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес

Лазарев поздравил племянницу с окончанием 9 класса

Сергей Лазарев отметил успехи племянницы в Instagram. Певец похвастался, что 15-летняя Алина окончила 9 класс без троек.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента

Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.
Обновлено в 11:42
Футбол

«Валенсия» подпишет Черышева по скидке

Обновлено в 16:28
Здоровье

Товарищ врач

Врач в России теперь пациенту партнер, а не начальник Революция в отношениях врачей и пациентов вроде бы произошла.
Обновлено в 18:51
Футбол

Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке Америки

Наименьшие шансы на победу у сборной Парагвая, которую букмекеры оценили в 100.0, или 1%. Первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки стартуют 28 июня.
Обновлено 25 июня в 13:56
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии

Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

Обновлено в 13:51
Происшествия

СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»

Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.
Обновлено в 11:13
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Российский футболист, нападающий клуба «Локомотив». Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет.
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