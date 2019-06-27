Футбол

«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матчеРИА Новости 12:05

Московский "Локомотив" обыграл чешский "Злин" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
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«Локомотив» одержал волевую победу над «Фаставом» в товарищеском матче

Чемпионат11:54

«Локомотив» обыграл «Фастав» в товарищеском матче. Команды забили 6 голов на двоих

Sport24.ru12:02

«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матче

РИА Новости12:05

«Локомотив» обыграл «Фастов» в товарищеском матче

Матч ТВ11:56

«Локомотив» одержал волевую победу над «Злином»

Советский спорт12:29

«Локомотив» одержал волевую победу над «Фаставом»

ProstoProSport12:06

«Локомотив» обыграл «Злин» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс11:55
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Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности

Поклонники пары надеются, что Дмитрий и Анастасия вскоре объявят о новой беременности.
Обновлено в 11:21
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
Обновлено в 15:54
Футбол

Денис Черышев перейдёт в «Валенсию»

Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева за пять миллионов евро.
Обновлено в 15:35
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
Футбол

Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал тульскому Футбольному клубу «Арсенал» 600 миллионов рублей.
Обновлено в 16:40
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 17:10
Музыка

Скончался лидер «Високосного года» Илья Калинников

Обновлено в 00:41
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Спорт

Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла»

22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогла 17-летней соотечественнице и коллеге Алине Загитовой преодолеть стеснение на гастролях с шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено в 15:47
Политика

Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Спорт

Олимпийский чемпион Федоровцев дисквалифицирован за допинг

Победитель Олимпийских игр — 2004 по академической гребле Сергей Федоровцев получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Футбол

ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»

Обновлено в 14:29
Экономика

Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019

Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено в 08:38
Авто

Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе

Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:31
Спорт

Россия завоевала девять наград в шестой день Европейских игр

Всего в активе сборной 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые награды Сборная России продолжает удерживать лидерство в общекомандном зачете Европейских игр после шестого дня соревнований, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Технологии

Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз

По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом

Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.
Обновлено в 08:38
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Авто

В Россию возвращаются автомобили Ravon

Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Кино

Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли»

Видео наглядно демонстрирует, что зрителям представят трех разных по характеру ангелов Чарли, каждая из которых будет обладать своими талантами и обаянием.
Обновлено в 09:35
Политика

Меркель снова стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Об этом сообщает телеканал N-tv.
Обновлено в 04:01
Здоровье

Врач-иммунолог: главной причиной снижения иммунитета является стресс

Врач-иммунолог Ирина Баранова утверждает: главную роль в снижении иммунитета играет стресс.
Обновлено в 13:52
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Российский футболист, нападающий клуба «Локомотив». Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет.
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