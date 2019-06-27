«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матчеРИА Новости 12:05

Московский "Локомотив" обыграл чешский "Злин" в товарищеском матче на сборе в Австрии.

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Политика Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.

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