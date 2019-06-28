Футбол

«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матчеРИА Новости 12:05

Московский "Локомотив" обыграл чешский "Злин" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
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«Локомотив» — «Фастав» — 4:2. Видеообзор товарищеского матча

Sport24.ru17:59

«Локомотив» одержал волевую победу над «Фаставом» в товарищеском матче

Чемпионат11:54

«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матче

РИА Новости12:05

«Локомотив» обыграл «Фастов» в товарищеском матче

Матч ТВ11:56

«Локомотив» одержал волевую победу над «Злином»

Советский спорт12:29

«Локомотив» одержал волевую победу над «Фаставом»

ProstoProSport12:06

«Локомотив» обыграл «Злин» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс11:55
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
Гаджеты

Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв

Обновлено в 18:58
Технологии

Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Политика

Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим

Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.
Обновлено в 16:45
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Происшествия

В Новороссийске проверяют данные о нападении на журналистку

Обновлено в 10:20
Политика

Белый дом отвел на встречу Путина и Трампа в Осаке полтора часа

Обновлено в 11:54
Политика

Зеленский заявил, что депутаты Рады сами виноваты в решении ПАСЕ по РФ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в решении Парламентской ассамблеи Совета Европы в полном объеме восстановить права делегации РФ виноваты депутаты Рады.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Происшествия

СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»

Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 09:16
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.
Обновлено в 16:33
Экономика

Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019

Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено в 08:38
Футбол

Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА

Обновлено в 13:20
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Политика

Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде

МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Общество

Новое пешеходное пространство появится у Патриаршего моста в Москве

Власти Москвы намерены создать новую пешеходную зону с культурным центром и амфитеатрами между Берсеневской и Якиманской набережными.
Обновлено в 11:46
Экономика

Минэкономразвития предлагает контролировать расходы россиян

Системный контроль за доходами и расходами граждан хочет ввести Минэкономразвития России.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Политика

Украинский премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Президент Украины Владимир Зеленский может предложить главе МИД Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть кандидатуру исполняющего обязанности, заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено в 17:14
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Общество

Госдума закрепляет право женщин на селе на сокращенный рабочий день

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о закреплении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности.
Обновлено в 07:52
Экономика

Россияне оказались не такими уж и старыми

Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.
Обновлено в 12:42
Политика

Путин оценил возможность военного конфликта между США и КНР

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times, отвечая на вопрос журналистов, оценил риск возникновения военного конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем.
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Кино

Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго

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Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике с глубоким декольте

В соцсети 26 июня артистка опубликовала пикантный снимок в откровенном черном купальнике с глубоким декольте.
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