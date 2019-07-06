Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился победой столичной команды со счетом 3:2. Встреча прошла в Москве, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Л.Яшина». Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин.

«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок России

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