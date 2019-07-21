Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛКоммерсантъ 11:33
Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:1. Голы забили: Эдер (31), Владислав Игнатьев (33) — Михаил Костюков (6).
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Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
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По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
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