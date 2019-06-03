Футбол
«Локомотив» победил «Шелаш» в матче КЕЧ по пляжному футболуРИА Новости 15:57
Московский "Локомотив" нанес поражение лиссабонскому клубу "Шелаш" в матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии. Встреча первого тура группы J, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 4:1 в пользу "Локомотива".
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Шоу-бизнес
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Евгения Добровольская не пришла на свадьбу сына В феврале прошлого года "Экспресс газета" первой написала о романе Николая Ефремова и Влады Киселевой.
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Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России
Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Общество
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Обновлено в 13:26
Политика
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Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
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Шоу-бизнес
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Недавно Игорь Николаев похвастался первыми успехами трехлетней дочери. Вероника начала заниматься гольфом.
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Политика
В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН
Представители МИД России оценили претензии Украины на запланированных на ближайшее время слушаниях в Международном суде ООН.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном
Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведёт атомное оружие.
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Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro
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Футбол
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Армия и оружие
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Обновлено в 09:18
Гаджеты
Apple объявила об отказе от iTunes
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Транспорт
Станцию «Проспект Мира» Кольцевой линии закроют на вход утром 4 июня
Для проезда к ближайшим станциям столичной подземки пассажиры могут воспользоваться наземным городским транспортом.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы
Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
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«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
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