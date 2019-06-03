«Локомотив» победил «Шелаш» в матче КЕЧ по пляжному футболуРИА Новости 15:57

Московский "Локомотив" нанес поражение лиссабонскому клубу "Шелаш" в матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии. Встреча первого тура группы J, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 4:1 в пользу "Локомотива".

«Локомотив» победил «Шелаш» в матче КЕЧ по пляжному футболу

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