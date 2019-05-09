Футбол

«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости вчера в 08:17

Локомотив — Рубин
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
5
Хёведес
  
33
Кверквелия
  
14
Чорлука
  
31
Рыбус
  
59
Миранчук
  
7
Крыховяк
  
96
Жемалетдинов
  
11
Миранчук
  
9
Смолов
  
23
Коновалов
  
3
Цаллагов
  
5
Уремович
  
88
Камболов
  
80
Сорокин
  
69
Степанов
  
7
Подберезкин
  
6
Башкиров
  
15
Коновалов
  
19
Байрамян
  
10
Полоз
  
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива". Голы у победителей забили Тимур Сулейманов (54-я минута) и Николай Титков (63).
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«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

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