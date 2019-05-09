Футбол
«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости вчера в 08:17
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
33
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
59
Миранчук
7
Крыховяк
96
Жемалетдинов
11
Миранчук
9
Смолов
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
7
Подберезкин
6
Башкиров
15
Коновалов
19
Байрамян
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива". Голы у победителей забили Тимур Сулейманов (54-я минута) и Николай Титков (63).
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«Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве и поднялся на четвертое место в таблице
Sport24.ruвчера в 07:59
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