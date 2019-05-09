Футбол

«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости вчера в 08:17

Локомотив — Рубин
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
3′
Вячеслав Подберезкин
Антон Миранчук
4′
Федор Смолов
10′
55′
Вячеслав Подберезкин
Рифат Жемалетдинов
66′
Гжегож Крыховяк
73′
74′
Данил Степанов
Виталий Устинов
74′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
78′
Артур Сагитов
Антон Миранчук
Хвича Кварацхелия
78′
78′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
Мацей Рыбус
82′
Хвича Кварацхелия
87′
Бенедикт Хеведес
Иван Лапшов
88′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
90′
Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива". Голы у победителей забили Тимур Сулейманов (54-я минута) и Николай Титков (63).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

РИА Новостивчера в 08:17

«Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве

Матч ТВвчера в 07:58

«Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве и поднялся на четвертое место в таблице

Sport24.ruвчера в 07:59

«Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве

Sportbox.RUвчера в 07:58

«Локомотив» обыграл «Рубин» в первенстве молодежек

Спорт-Экспрессвчера в 08:07

«Молодёжка» «Локо» одолела «Рубин» и поднялась с 7-го на 4-е место в таблице

Чемпионатвчера в 07:55

Молодежка «Локомотива» одолела «Рубин» и вошла в четверку

ProstoProSportвчера в 07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщика

Нападающий французского ПСЖ Неймар получил дисквалификацию на три матча.
Обновлено в 08:50
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Наука

Сладкая диета почти заменила комарам человека

Напрашивается вывод, что чем более сытыми были комары, тем меньше они хотели человеческой крови.
Обновлено в 11:14
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Игры

Humble Bundle бесплатно раздаёт 4X-стратегию Age of Wonders III

Цифровая площадка Humble Bundle в очередной раз балует нас бесплатными играми для ПК (Steam).
Обновлено в 10:56
Общество

Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк

Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
Происшествия

При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок

Обновлено в 16:59
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Кино

Новый дракон может появиться в «Игре престолов»

Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено вчера в 13:23
Общество

Высокоскоростной катер разрабатывают в России

Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено в 01:46
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Политика

Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товары

В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено в 08:50
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Политика

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Гаджеты

JerryRigEverything раскритиковал смартфон LG G8 и его аккумулятор

Обновлено в 14:22
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Пожар на автозаправке в Чечне локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Наука

Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение

Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено 08 мая в 17:15
Происшествия

У депутата-травокура Резника в аэропорту искали наркотики

Обновлено в 15:41
Футбол

ФИФА отстранила Райолу от агентской работы на три месяца

ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО

Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
Обновлено в 12:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное