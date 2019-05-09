Футбол

«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости вчера в 08:17

Локомотив — Рубин
2 – 0
Перерыв
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
3′
Вячеслав Подберезкин
Антон Миранчук
4′
Федор Смолов
10′
Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива". Голы у победителей забили Тимур Сулейманов (54-я минута) и Николай Титков (63).
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«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

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