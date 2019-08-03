Футбол
«Локомотив» победил «Крылья Советов» со счетом 1:2RuNews24.ru вчера в 12:34
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|13′
Рифат Жемалетдинов
|16′
Федор Смолов
|17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
|21′
Никита Чернов
|58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
|66′
Максим Карпов
|71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
|74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
|79′
Александр Гацкан
|84′
|85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
|86′
Александр Соболев
|88′
|90′+4′
Гжегож Крыховяк
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
17
Зиньковский
3
Чернов
50
Карпов
23
Комбаров
77
Кабутов
8
Гацкан
14
Гынсарь
9
Радоньич
99
Канунников
7
Соболев
1
Гилерме
20
Игнатьев
27
Серкейра
5
Хёведес
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
В субботу, 3 августа, самарские «Крыльев Советов» у себя дома сыграли с московским «Локомотивом». Встреча закончилась поражением хозяев со счетом 1:2. Счет был открыт на 15-й минуте игроком «Локомотива». Самарцам удалось сравнять его только во втором тайме — на 88-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 1:2. Видеообзор драматичной победы команды Семина
Sport24.ruвчера в 12:16
Смолов поблагодарил фанатов «Локомотива» за поддержку в матче с «Крыльями Советов»
Спорт-Экспрессвчера в 15:58
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных DownDetector.
Обновлено в 01:15
Футбол
Ари: «Рефери был очень плох. Вы же видели, как он после нашего гола стал давать все свистки в пользу „Зенита“»
Нападающий «Краснодара» Ари раскритиковал судейство в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). По мнению футболиста, арбитр не должен был засчитывать гол питерцев.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли более 20 человек
В субботу, 3 августа, во время транспортировки боеприпасов на базе сирийских ВВС в Шайрате, провинция Хомс, прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 13:44
Гаджеты
В MIUI 11 появится неожиданная функция
Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.
Обновлено вчера в 03:37
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Обновлено вчера в 15:00
Хоккей
Улльмарк подписал однолетний контракт с «Баффало» на 1,3 млн долларов
Вратарь «Баффало» Улльмарк хочет получать 2,65 млн долларов в год.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео
В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как акула вцепилась в ногу поймавшего ее мужчины.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Военно-морские силы Финляндии принесли России извинения за то, что их военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие
ВСУ из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР
Украинские силовики из минометов обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 14:11
Энергетика
Россия перевыполнила условия сделки ОПЕК+ в июле
«В августе 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных в рамках ОПЕК+ уровнях»,— сообщает пресс-служба министерства (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Сыновья винтили. 3 августа москвичам запретили находиться в центре столицы
Выйти в центр Москвы 3 августа и не оказаться в автозаке было почти невозможно даже для человека, который совсем ничего не знает о последних акциях протеста в столице.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек
На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».
Обновлено вчера в 14:46
Общество
В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках
В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня
Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Знаменитый документалист Донн Аллан Пеннебейкер, известный по работе со звездными музыкантами, скончался в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Влюбленная парочка занялась сексом у пруда в парке на глазах у прохожих
Обновлено в 00:44
Игры
Дополнительных режимов в Control не будет
Как сообщают авторы игры, у них наблюдается острая нехватка ресурсов, в связи с чем студия перешла в режим жесткой экономии и на текущий момент очень рационально распределяет свои средства, вкладываясь в более удачный контент.
Обновлено вчера в 14:01
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.
Обновлено вчера в 03:35
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Обновлено вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала трогательное видео с матерью
Два дня назад Ольга Бузова приехала в свой родной город Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 07:13