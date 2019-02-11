Футбол

«Локомотив» победил «Хеугесунн»Спорт-Экспресс вчера в 12:24

"Локомотив" в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл норвежскую команду "Хеугесунн" (3:1). Голами в составе железнодорожников отличились Алексей Миранчук, Эдер и Антон Миранчук.
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«Спартак» ждет вратарская проблема, а Головин снова получил травму

Советский спорт00:42

«Краснодар» победил «Локомотив» в товарищеском матче

РБК08 февраля в 19:01

Ал. Миранчук: «Кто забил и кто отдал, неважно. Это обычные игровые моменты»

Sport24.ruвчера в 16:44

Алексей Миранчук рассказал о «завоеванных 3-х очках» после товарищеского матча

Матч ТВвчера в 16:18

Ал. Миранчук - о товарищеском матче с «Хеугесунном»: «Главное, что мы взяли три очка»

Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Товарищеский матч. «Локомотив» против «Хаугесунна»

Sports.ruвчера в 07:23

Ал. Миранчук: «Хёугесунн» играл в жёсткий футбол, но тем лучше для нас

Чемпионатвчера в 20:15
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Космос

Российский спутник обнаружил неизвестное науке явление

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Капитан судна «Норд» вернулся в Крым, сообщила его мать

Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине с марта прошлого года, вернулся в Крым, сообщила РИА Новости мать моряка Евгения Горбенко.
Обновлено в 01:32
Транспорт

Первый беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве

На улицах Москвы начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации

После выходы из Европейского союза (ЕС) Лондон должен увеличить свое присутствие в мире, а России следует готовиться «платить за свои провокации».
Обновлено в 01:18
Политика

В сети показали Трампа с лысиной и без загара

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В ДТП в Таиланде погибли двое россиян

На острове Пхукет в Таиланде в ДТП погибли двое российских туристов, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:42
Общество

В российские города могут вернуть палатки и ларьки

На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено вчера в 19:46
Общество

У Coca-Cola появится новый вкус

Обновлено вчера в 16:46
Экономика

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Анализ объёма бензина марки АИ-92, который могут купить на собственную среднемесячную зарплату жители разных регионов России, показал, что самый доступный бензин — в Ямало-Ненецком автономном округе.
Обновлено в 00:16
Технологии

В РФ начали разработку приложения для вызова беспилотного такси

В России приступили к созданию приложения, которое позволит вызвать беспилотное такси. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Общество

Семь российских регионов переходят на цифровое вещание

Первая волна перехода на цифровое вещание стартует в России в понедельник, аналоговый сигнал будет отключен в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.
Обновлено вчера в 16:13
Музыка

Childish Gambino получил премию «Грэмми» в номинации «Песня года»

Американский исполнитель Childish Gambino стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года».
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в Краматорске

Украинские зенитчики, которые «перебрали со спиртным», нанесли удар из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» по своему складу в Краматорске.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

На «Маршах материнского гнева» прошли задержания

В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено вчера в 06:36
Авто

Great Wall представила серийный кроссовер Haval F7x для России

Китайский автопроизводитель анонсировал выход нового кросс-купе Haval F7x, который появится в том числе на рынке России до конца текущего года.
Обновлено в 00:56
Кино

«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм

Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено вчера в 16:37
Транспорт

Госдума предложила отменить эвакуацию неверно припаркованных машин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные автомобили осенью и зимой, если они не мешают другим участникам движения.
Обновлено вчера в 22:20
Культура

С Сергеем Юрским простятся в Театре имени Моссовета

Обновлено в 01:15
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Уровень диоксида серы в башкирском Сибае превысил норму в 20 раз

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Жительница Иркутской области через суд доказала, что она жива

Жительница города Братска Иркутской области через прокуратуру доказала, что она жива, после того как узнала, что в информационных базах госорганов числится умершей.
Обновлено в 01:07
Происшествия

МВД проверит сообщения о «живом щите» из автомобилей под Владимиром

Обновлено вчера в 13:08
Космос

НАСА опубликовало панораму Марса

Американское аэрокосмическое агентство опубликовало 360-градусную панораму Марса.
Обновлено в 00:32
Здоровье

Заразившиеся эхинококкозом ульяновские курсанты пройдут химиотерапию

Случай заражения эхинококкозом 26 курсантов Ульяновского гвардейского суворовского военного училища кажется эпидемиологам очень странным.
Обновлено в 01:43
Общество

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

Обновлено вчера в 11:20
Гаджеты

На замену iPhone: названы лучшие Android-смартфоны до 20 тыс. рублей

Журналисты информационного издания «Слово и дело» провели собственное исследование и выяснили, какие смартфоны, работающие на операционной системе Android, могут стать лучшей альтернативной, мягко говоря, не самых дешевых Apple iPhone.
Обновлено вчера в 08:14
Космос

Маск рассказал о превосходстве нового двигателя SpaceX над РД-180

Разрабатываемый американской космической компанией SpaceX двигатель Raptor опередил российский РД-180 по уровню давления в камере сгорания.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика

Банки предложили рецепт от зарплатного рабства

В течение года будет полностью подготовлен законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме Новокузнецка

Двое детей из многодетной семьи погибли в результате пожара, произошедшего в частном двухэтажном доме в Новокузнецке.
Обновлено в 00:51
Экономика

В России могут серьезно подорожать смартфоны Xiaomi

Например, общая стоимость задержанных партий смартфонов Xiaomi составляет примерно 340 млн рублей; обозначение их как устройства марки Inoi и, как следствие, занижение таможенной стоимости теоретически позволяло сэкономить на ввозе порядка 60 млн рублей.
Обновлено вчера в 20:55
Главное