Футбол
«Локомотив» победил «Хеугесунн»Спорт-Экспресс вчера в 12:24
"Локомотив" в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл норвежскую команду "Хеугесунн" (3:1). Голами в составе железнодорожников отличились Алексей Миранчук, Эдер и Антон Миранчук.
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Ал. Миранчук - о товарищеском матче с «Хеугесунном»: «Главное, что мы взяли три очка»
Спорт-Экспрессвчера в 16:01
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Политика
Нашелся пропавший капитан «Норда»
Владислав Горбенко, капитан задержанного украинцами судна «Норд», нашелся в Крыму. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 04:01
Политика
Сурков описал историческую роль «большой политической машины Путина»
В России сложилось государство нового типа, которое станет «средством выживания и возвышения российской нации» на весь предстоящий век, считает помощник президента России Владислав Сурков.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Белоруссии школьник убил учительницу и ученика
В городе Столбцы Минской области ученик средней школы нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
В Польше похвастались «похоронным» для России приобретением
Польский военный эксперт Максимилиан Дура заявил о том, что его страна "похоронила" российские надежды на удержание морских транспортных путей на Балтике.
Обновлено в 04:04
Транспорт
В Москве пройдут испытания беспилотного трамвая
Испытания первого в России беспилотного трамвая начнутся в ближайшие несколько недель по маршруту №17 Останкино — Медведково в Москве, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:04
Космос
Российский спутник засек неизвестные науке физические явления
"Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
В сети показали Трампа с лысиной и без загара
Фотографию президента США Дональда Трампа с лысиной и незагорелой кожей опубликовал пользователь Twitter с ником Stone Cold.
Обновлено вчера в 21:44
Авто
Great Wall рассекретила кроссовер Haval F7x для авторынка России
Обновлено в 01:14
Кино
В Театре имени Моссовета простятся с Сергеем Юрским
Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, пройдет в понедельник в московском Театре имени Моссовета.
Обновлено в 02:13
Космос
NASA опубликовало сделанную марсоходом Curiosity панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте панорамное видео Марса, сделанное американским марсоходом Curiosity.
Обновлено в 03:26
Технологии
В России появится приложение для вызова беспилотных такси
Специалисты группы "Автонет" разрабатывают приложение для вызова беспилотных такси с виртуальным водителем, с которым можно будет пообщаться, а при следующей поездке — вернуться к старому диалогу.
Обновлено в 03:16
Музыка
Леди Гага, Ариана Гранде и Childish Gambino завоевали Grammy
"Лучший альбом альтернативной музыки" Диск Colors певца, продюсера и автора песен Бека получил музыкальную премию Grammy в номинации "Лучший альбом альтернативной музыки".
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Российская система «Платон» заработает в Индии
Потери достигают $14 млрд Как сообщил в понедельник ТАСС советник Национального агентства автомобильных магистралей Индии Ананд Шеной, индийская сторона с заинтересованностью ждет введения российской системы на дорогах.
Обновлено в 02:24
Общество
У Coca-Cola появится новый вкус
Компания Coca-Cola впервые за 10 лет выпустит напиток с новым вкусом — апельсина и ванили. Об этом сообщается в пресс-релизе от 8 февраля.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Семь российских регионов переходят на цифровое вещание
Обновлено вчера в 21:49
Кино
«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Тело женщины найдено в доме шансонье в Москве
В столичном доме шансонье, известного под псевдонимами Ося Солнцев и Остап из Солнцево, нашли тело женщины.
Обновлено в 04:29
Общество
Режим ЧС ввели на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Ранее News.ru писал о том, что мальчик, найденный в лесу штата Северная Каролина после двух дней поисков, рассказал о том, что жил с медведем.
Обновлено 09 февраля в 05:34
Космос
Роскосмос оплатит НАСА проживание эмиратского астронавта на МКС
Россия оплатит проживание астронавта из ОАЭ на американском сегменте на Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 04:04
Общество
Минпромторг планирует вернуть в города палатки и ларьки
На улицы российский городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Обновлено вчера в 17:43
Авто
Hyundai поднял цены на все свои модели в России
По данным аналитиков, в феврале в цене выросли все модели Hyundai на сумму от 8 до 65 тыс. рублей.
Обновлено в 03:09
Космос
Илон Маск заявил, что его двигатель побил рекорд российского РД-180
Глава SpaceX Илон Маск заявил в твиттере, что разработанный американской компанией двигатель Raptor побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания.
Обновлено в 03:08
Экономика
Расходы на нацпроекты за шесть лет превысят 25,7 трлн рублей
На реализацию национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития с 2019 по 2024 г. потребуется более 25,7 трлн руб.
Обновлено в 03:25
Технологии
Полиция заинтересовалась платной рекламой мошенников в Google
Известно, что мошенники, размещавшие платную рекламу в Google, предлагали от имени крупных банков поучаствовать в опросе за вознаграждение от восьми тысяч до 130 тысяч рублей.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В жилом доме в центре Ростова произошел пожар
Обновлено в 04:25
Экономика
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие
Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации
После выходы из Европейского союза (ЕС) Лондон должен увеличить свое присутствие в мире, а России следует готовиться «платить за свои провокации».
Обновлено в 01:18
Общество
Умер бывший гендиректор Walt Disney Рон Миллер
В возрасте 85 лет умер Рон Миллер, бывший гендиректор The Walt Disney Company и зять Уолта Диснея.
Обновлено в 01:51