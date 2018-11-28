Футбол

«Локомотив» победил «Галатасарай» в Лиге чемпионов
News.ru
01:13

Локомотив — Галатасарай
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
34′
Сердар Азиз
Райан Донк
43′
Владислав Игнатьев
54′
59′
Фернандо
Софиан Фегули
Ведран Чорлука
67′
68′
Папа Ндиайе
Сельчук Инан
Джефферсон Фарфан
74′
Алексей Миранчук
Дмитрий Баринов
77′
Федор Смолов
Эдер
88′
Джефферсон Фарфан
Борис Ротенберг
90′
90′
Мартин Линнес
Мариано
В среду, 28 ноября, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА московский «Локомотив» на своём поле принимал «Галатасарай».
News.ru01:13

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Лига чемпионов 28 ноября 2018 «Локомотив» — «Галатасарай» — 2:0 Разбор игры

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