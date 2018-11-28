Футбол
«Локомотив» победил «Галатасарай» в Лиге чемпионов
«Локомотив» победил «Галатасарай» в Лиге чемпионовNews.ru01:13
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
|34′
Сердар Азиз
Райан Донк
|43′
Владислав Игнатьев
|54′
|59′
Фернандо
Софиан Фегули
Ведран Чорлука
|67′
|68′
Папа Ндиайе
Сельчук Инан
Джефферсон Фарфан
|74′
Алексей Миранчук
Дмитрий Баринов
|77′
Федор Смолов
Эдер
|88′
Джефферсон Фарфан
Борис Ротенберг
|90′
|90′
Мартин Линнес
Мариано
|43%
|Владение мячом
|57%
|76%
|Процент точных передач
|85%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|6
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|6
|15
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
28
Ротенберг
7
Крыховяк
6
Баринов
27
Денисов
11
Миранчук
24
Эдер
1
Муслера
2
Мариано
43
Кабак
4
Азиз
55
Нагатомо
8
Инан
15
Донк
89
Фегули
21
Оньекуру
9
Дердийок
7
Родригеш
Галатасарай
Расстановка 4‑3‑3
В среду, 28 ноября, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА московский «Локомотив» на своём поле принимал «Галатасарай».
News.ru01:13
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