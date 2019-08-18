Футболисты московского "Локомотива" обыграли столичное "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

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