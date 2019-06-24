Футбол
«Локомотив» победил «Аустрию» в контрольном матчеСпорт-Экспресс вчера в 12:50
"Локомотив" одержал победу над "Аустрией" из Клагенфурта в контрольном матче на сборах в Австрии - 3:1. В составе железнодорожников голами отметились Никита Дорофеев, Эдер и Станислав Магкеев.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:41, Вашингтон
Армия и оружие
В России создали беспилотник-шпион в виде совы
Обновлено в 03:37
Политика
Россия подала заявку на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ
Делегация России подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
В сети появился ранний обзор Ryzen 5 3600: результаты вам не понравятся
Флагманский процессор Intel показывает на 5 % более высокие результаты, но не стоит забывать, что старшие варианты Ryzen 3000 получат более высокие турбо-частоты и наверняка смогут предложить лучшую производительность при однопоточной нагрузке.
Обновлено в 03:17
Футбол
Определились все участники четвертьфинала Кубка Америки
В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.
Обновлено вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 23 июня в 21:45
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Космос
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Культура
Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью
Сестра Майкла Джексона сообщила, что наследие ее брата «будет продолжаться», но обсуждать обвинения ее брата в сексуальном насилии она не будет.
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие
Госиспытания новейшей кассетной бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году
Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году, заявил гендиректор предприятия-разработчика оружия, концерна "Техмаш", Владимир Лепин.
Обновлено в 04:08
Футбол
«Краснодар» вылетел на сбор в Австрию
«Краснодар» отправился на второй сбор в Австрию. В рамках сбора команда примет участие в турнире с клубами РПЛ.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Политика
Восстановление России в ПАСЕ отложили
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:29
Общество
Первая экскурсия по стройке «Эрмитаж-Урала»: здесь будут выставлять сокровища мирового искусства
Обновлено в 04:20
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Британский гонщик разогнал трактор до рекордной скорости
Британский гонщик Гай Мартин сумел разогнать сельскохозяйственный трактор до 167 км/ч, побив рекорд скорости среди этого типа техники.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Британии 11-летний мальчик пытался зарядить планшет и прожег кровать
Постель 11-летнего ребенка из английского графства Стаффордшир прожгло зарядное устройство. Об этом пишет Manchester Evening News.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей.
Обновлено в 02:49
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Все петербургские водоёмы оказались непригодны для купания
В Санкт-Петербурге, постоянное население которого превышает 5,3 млн человек, не осталось ни одного водоёма, купание в котором является безопасным для человека.
Обновлено в 03:10
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Югре осужден вахтовик-педофил
В Югре осудили 29-летнего мужчину, который развращал детей через интернет.В Югре вынесен приговор педофилу из Томской области, который работал вахтовым методом .
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05