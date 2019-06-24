Футбол
«Локомотив» победил «Аустрию» из КлагенфуртаSoccer.ru 12:51
"Локомотив" в товарищеском матче на сборе в Австрии обыграл "Аустрию" из Клагенфурта.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:53, Вашингтон
Политика
Болтон обсудил с Патрушевым Украину и Венесуэлу
Украина, контроль над вооружениями и Венесуэла стали темами переговоров между советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Обновлено в 15:42
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Политика
Почему ушел в отставку глава Ингушетии и причем здесь Кадыров
В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границах между двумя республиками.
Обновлено в 15:25
Наука
Ученые рассказали, почему растения не умирают от рака
Как считают учёные, растения в силу своей природы способны заменять поражённые клетки или ткани гораздо легче, чем животные.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Общество
Бюст плачущего Цезаря установили на Парнасе
Цезарь работы loketski плачет (слезу символизирует полоса синей краски), а надпись на постаменте бюста гласит - "Красоту спасет Рим".
Обновлено в 05:37
Политика
Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека».
Обновлено в 16:56
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Авто
Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%
Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.
Обновлено в 06:22
Политика
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Экономика
ФНС перестанет рассылать налоговые уведомления в бумажном виде
Минфин предлагает отказаться от рассылки бумажных уведомлений налогоплательщикам.
Обновлено в 13:55
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Здоровье
Как не отравиться во время отдыха на курорте
Российские курорты или экзотические страны - везде стоит внимательнее относиться к своему здоровью, иначе привезти с отдыха можно кое-что пострашнее диареи.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
В сеть утекли характеристики смартфона Honor 9X
Довольно надежный искатель утечек RODENT950 поделился подробностями о смартфоне Honor 9X, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 11:41
Футбол
Хавбек ЦСКА Влашич получил травму в матче Хорватия — Англия
Молодежные сборные Хорватии и Англии сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы U21, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Теннис
Донской вышел во второй круг квалификации Уимблдона
Российский теннисист Евгений Донской пробился во второй раунд квалификации Уимблдона, который проходит в Лондоне.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Ирина Пегова стала платиновой блондинкой
Обновлено в 13:59
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Экономика
В Подмосковье предлагают дачный участок за 580 миллионов рублей
В Подмосковье предлагают дачный участок за 580 миллионов рублей Застраивать его предполагается самостоятельно.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Автобус с детьми загорелся под Ростовом
В Ростовской области загорелся автобус с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Мощный селевой поток обрушился на горный курорт в Сочи
Каменно-грязевой поток сошел в горах Сочи, на курорте «Роза Хутор».
Обновлено в 04:44
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Наука
Ученые приблизились к разгадке рисунков в пустыне Наска
Ученые использовали новый подход, чтобы идентифицировать огромных птиц, которые появились в пустыне Наска на равнинах южного Перу примерно 2000 лет назад.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52