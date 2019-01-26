Футбол

«Локомотив» по пенальти обыграл «Ростов» в Кубке «Матч Премьер»RT на русском 16:21

Московский «Локомотив» в серии пенальти одолел «Ростов» в матче товарищеского турнира — Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
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Чубайсу вручили «Золотую маску»

"Золотую маску" без гравировки передали в дар главе "Роснано" Анатолию Чубайсу на аукционе во время торжественного вечера, посвященного открытию исторического здания театра "Школа современной пьесы", передает корреспондент РИА Новости.
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Наука

Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна

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ФАС доработает законопроект о предустановке российских приложений

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Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
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