Московский "Локомотив" готов продать голкипера Маринато Гилерме в столичный "Спартак", сообщает "Чемпионат.com". "Железнодорожники" просят за вратаря €5 млн. "Спартак" вряд ли решится вкладывать в подписание голкипера €17 млн, которые включают зарплату, подъемные и сумму трансфера.

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн

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