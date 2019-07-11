Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млнГазета.Ru вчера в 21:25

Московский "Локомотив" готов продать голкипера Маринато Гилерме в столичный "Спартак", сообщает "Чемпионат.com". "Железнодорожники" просят за вратаря €5 млн. "Спартак" вряд ли решится вкладывать в подписание голкипера €17 млн, которые включают зарплату, подъемные и сумму трансфера.
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«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млн

«Локомотив» готов продать своего голкипера Маринато Гилерме этим летом «Спартаку», если получит за него € 5 млн. По информации «Чемпионата», красно-белые предлагают 33-летнему вратарю € 9 млн за три года контракта и € 3 млн — в качестве подъёмных.
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